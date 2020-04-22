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  1. Последние новости Украины

В мире резко увеличилась смертность: какое место занимает Украина

22 апреля, 14:42

Виталий Андроник

Украинская статистика показывает уменьшение смертности с начала года

После вспышки коронавируса и заболеваемости COVID-19 в Украине смертность явно повысится. Хотя, по данным Госстата, общая смертность в Украине (по сравнению с прошлым годом) в период до весны 2020 года сократилась.

В январе-феврале 2020 года умерло 100 738 человек, в 2019-м – 110 087. Об этом говорится в отчете Госстата Украины. Данных за март еще нет, их Госстат опубликует только в мае.

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Однако статистика в других странах показывает, что в марте число смертей выросло на 20-30%. Об этом пишет издание The New York Times. По их данным, в Париже более чем в два раза больше обычного выросло число смертей. А в Нью-Йорке это число в четыре раза больше. Всплеск смертности связан с пандемией COVID-19. Статистика общего числа смертей и смертей от коронавируса показывает, что как минимум 25 тысяч смертей из-за коронавируса не учитывается, сообщает издание.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 22 апреля
Фото: Черновицкая ОГА

Инфографика: The New York Times

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Сколько смертей от коронавируса не учитывает украинская статистика, можно будет судить после публикации общего числа смертей в стране за март.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 6592 случая COVID-19, из которых 174 летальных, 424 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена у более чем тысячи медиков. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика смертность коронавирус

Источник: Сегодня

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