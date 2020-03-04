Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

В Винницкой области госпитализированы 11 школьников: что произошло

4 марта, 01:28

Елена Вус

Подростки отравились парами газа

В Винницкой области, где ранее после трапезы в столовой пострадали 40 человек, в г. Могилев-Подольский, во вторник, 3 марта, 18 школьников обратились за медицинской помощью в связи с отравлением парами газа, 11 школьников в возрасте 13 и 14 лет – госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Около 13.00 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа.

Реклама

"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина – пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъят.

В тренде
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

А в Киеве шесть учеников школы отравились медным купоросом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ отравление школьники подростки госпитализация Винницкая область могилев-подольский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фото
В Житомире с багажника Rolls-Royce продавали картошку: фотоДругие регионы
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)
Атака на автобусы в Новых Санжарах: на видео попала интересная деталь (видео 18+)Другие регионы
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)
Погодный апокалипсис в Херсоне: ураганный ветер валит бигборды и светофоры (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...