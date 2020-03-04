В Винницкой области госпитализированы 11 школьников: что произошло

В Винницкой области, где ранее после трапезы в столовой пострадали 40 человек, в г. Могилев-Подольский, во вторник, 3 марта, 18 школьников обратились за медицинской помощью в связи с отравлением парами газа, 11 школьников в возрасте 13 и 14 лет – госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Около 13.00 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа.
"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина – пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъят.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха).
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.
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