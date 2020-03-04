В Винницкой области госпитализированы 11 школьников: что произошло

В Винницкой области, где ранее после трапезы в столовой пострадали 40 человек, в г. Могилев-Подольский, во вторник, 3 марта, 18 школьников обратились за медицинской помощью в связи с отравлением парами газа, 11 школьников в возрасте 13 и 14 лет – госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Около 13.00 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города ощущается резкий запах газа.

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"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что подростки отравились парами газа (газолина – пропана). Утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением. Дети, которые находились рядом, отравились его парами", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Газовый баллон изъят.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 241 Уголовного кодекса Украины (загрязнение атмосферного воздуха).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

Ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

А в Киеве шесть учеников школы отравились медным купоросом.

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