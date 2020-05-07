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В Винницкой области из больницы сбежал пациент с COVID-19 и туберкулезом

7 мая, 09:41

Тина Наринецкая

Мужчину уже вернули в медучреждение

В городе Хмельник Винницкой области, где COVID-19 массово заразились копы, из центральной районной больницы сбежал пациент, у которого подозревают коронавирус и уже подтвердили туберкулез. Об этом сообщает местное издание Хmilnuk.vn.ua.

"Мужчина 1969 года, житель села Войтовцах Хмельницкого района, проходил лечение в инфекционном отделении центральной районной больницы. У мужчины диагностировали открытую форму туберкулеза. К тому же, по предварительной информации, экспресс-тест указал, что он болен и на коронавирус", – рассказала руководитель отдела коммуникаций областной полиции Анна Олейник.

На поиски больного сразу же бросились копы. Нашли беглеца довольно оперативно.

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"Срочно сотрудники полиции начали поиски, проверяли улице Хмельника, дороги. Впоследствии мужчины полицейские застали по его месту жительства, дома в деревне. Работники полиции вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, и госпитализировали пациента снова в больницу", - отметила Олейник.

Примечательно, что до своего села мужчина добирался пешком. По его словам, он хотел взять в больницу свои домашние вещи. Сейчас копы проверяют, контактировал ли он с кем-то во время побега.

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Инцидент не оставили без внимания в местной районной госадминистрации.

"Насколько мне известно, этот гражданин был госпитализирован с высокой температурой. Да, у него были взяты тесты на коронавирус. Но насколько мне известно, окончательных результатов еще нет. В случае подтверждения мы обязательно об этом сообщим", – прокомментировал ситуацию председатель РГА Максим Мазурик.

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Напомним, в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 13 691 человека.

Кроме того, ранее эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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