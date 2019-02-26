В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/528/4f3/5c75284f3d835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/528/4f3/5c75284f3d835.jpg 2019-02-26T14:19:00+02:00 Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте

В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода-нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 25 февраля на трассе Выступовичи – Могилев-Подольский при въезде в Винницу. За рулем Toyota C- HR находился 35-летний житель Винницы. Как выяснилось, 38-летний пешеход двигался по проезжей части дороги. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.







"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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