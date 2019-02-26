Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,65
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода

Сегодня, 14:19

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/528/4f3/5c75284f3d835.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/528/4f3/5c75284f3d835.jpg Другие регионы От полученных травм мужчина скончался на месте

В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода-нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло поздно вечером 25 февраля на трассе Выступовичи – Могилев-Подольский при въезде в Винницу. За рулем Toyota C- HR находился 35-летний житель Винницы. Как выяснилось, 38-летний пешеход двигался по проезжей части дороги. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Винница, пешеход, погиб, винницкая область, кроссовер

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области кроссовер насмерть сбил пешехода". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове легковушка сбила женщину-пешехода

Сегодня, 11:14

Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу

Страшное ДТП в Николаеве: легковушка влетела в дерево, есть погибшие

Сегодня, 08:58

Один из погибших в ДТП оказался военнослужащим

Тройное ДТП под Киевом: авто полиции врезалось в легковушку и вылетело на тротуар

Сегодня, 00:49

Полицейский Mitsubishi ехал по встречной полосе на большой скорости

ДТП в Ровенской области: BMW насмерть сбил мужчину, водитель сбежал

24 февраля, 11:48

В двух районах полиция ввела план "Перехват"

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Украинцы массово покидают РФ из-за войны

В электричке под Киевом военный расстрелял из нагана дебоширов

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Настоящий христианин Добкин набросился на украинку

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека