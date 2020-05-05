В Винницкой области мужчина погиб страшной смертью в потоках мула и воды

В Винницкой области, где прошлым летом пронесся ураган, в результате непогоды погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что мощные ливни прошли в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском районе.

"В частности, в последнем (Погребищенском районе, – ред.), в с. Круподеринцы, во время ливня, большим потоком воды и ила был смыт с дороги 49-летний местный житель, который двигался на велосипеде по дороге. Прибыв на место происшествия бойцы ГСЧС получили погибшего мужчины с илистого обочину и передали работникам Нацполиции", – написали спасатели.

Также известно, что в результате ливня в Круподеринцах около 150 м дороги оказались в иле, попасть в село можно по другой дороге.

Кроме того, в пгт. Погребище, 4 мая в 18:14 спасатели откачивали воду с территории одного дома на ул.Чернеча. В общем откачали 250 куб.м воды.

"В результате ливня в городе Гайсин, в 19:54 на ул. Богуна, было подтоплено одно частное домохозяйство. Бойцы ГЧСЧ, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб.м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи", – добавили в сообщении.

На аналогичный вызов выезжали спасатели Бершади. Там, в с. Крушиновка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома, спасатели сделали подкоп и отвели воду в долину.

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