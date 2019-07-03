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Поваленные деревья и сорванные крыши: в Винницкой области пронесся мощный ураган

3 июля, 09:27

Сотня сел и городков в области остались без электроснабжения


Жители Винницкой области стали свидетелями погодного апокалипсиса – там накануне вечером пронесся мощный ураган.

Последствия непогоды просто ужасающие. На дорогах валяются поваленные деревья – ветер вырывал их просто с корнем, а с домов срывало крыши. Также из-за сильного ливня многие дома подтопило, а град разбил кровли.

Без электроснабжения остались сотня сел и городков. Весь вечер спасатели работали в усиленном режиме: расчищали трассы, а поставки электричества восстанавливали в пяти районах.

Мы уже сообщали, что в Украине из-за ухудшения погоды в 13 регионах без электроснабжения остались 525 населенных пунктов. Больше всего беды сильный ветер, дождь и град натворили в Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Черновицкой областях. 

Напомним, вчера непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. 

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:


Также смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.

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Тег ветер, дождь, ураган, непогода, последствия, винницкая область

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