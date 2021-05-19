В Винницкой области на поминках мать зарезала сына на глазах у соседей

Очевидцы сначала утверждали, что мужчина совершил самоубийство, но затем запутались в показаниях и признались, как все было

Женщина не рассчитала силу и убила сына. Фото: Нацполиция

В Гайсинском районе Винницкой области во время поминок мать убила сына в присутствии знакомых. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказала сотрудник пресс-службы полиции Винницкой области Ирина Добровольская.

Полицейские выяснили, что подозреваемую пригласили соседи за стол помянуть своего родственника. Затем пришел сын и начал возмущаться, почему матери долго нет дома.

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53-летняя женщина во время ссоры с сыном не рассчитала силы и одним ударом ножа убила своего 30-летнего сына.

"Мужчина умер моментально. Когда приехала полиция, то подозреваемая заявила, что сын совершил самоубийство, но в ходе расследования это было опровергнуто. Подозреваемая призналась в убийстве, теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы", – рассказала Добровольская.

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В пресс-службе копов отметили, что соседи запутались в фактах, когда давали показания. После этого они признались, как все было на самом деле.

Напомним, в Киеве нашли убитого мужчину. Ему нанесли 18 ножевых ранений – копы ищут преступников.

Кроме того, в Одессе местного жителя подозревают в убийстве своего арендодателя. Его уже задержали.