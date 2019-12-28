В Винницкой области полиция расследует издевательства над 15-летней студенткой ПТУ

В Винницкой области полиция открыла уголовное производство по факту издевательств над ученицей одного из профессиональных училищ Козятина, которая оказалась в больнице с синяками и сотрясением головного мозга.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, медики передали копам информацию о том, что 15-летняя девушка была госпитализирована с травмами.
По словам потерпевшей, в комнате общежития ее побили две девушки, а третья отрезала волосы. Полицейские выяснили, что несовершеннолетние, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, причинили девушке физические и моральные страдания, а также унизили ее человеческое достоинство.
Потерпевшая через какое-то время смогла вырваться и убежать из комнаты, но боялась сообщить о побоях в полицию. На следующий день ее состояние ухудшилось, и она обратилась за помощью медиков.
Копы допросили злоумышленниц, и сейчас ювенальные полицейские выясняют ситуацию, которая сложилась в учебном заведении, а Козятинское отделение полиции расследует уголовное производство по статье "пытки", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Полтавской области мужчину из Кременчуга заподозрили в жестоком избиении его пожилой родственницы.
"Полиция расследует факт жестокого избиения пенсионерки в Кременчуге. Женщину доставили в больницу вечером 26 декабря с черепно-мозговой травмой и множественными гематомами в области головы и грудной клетки", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить.
Кроме того, ранее в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а.
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