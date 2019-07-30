В Винницкой области после тушения пожара погиб молодой спасатель 2019-07-30T12:58:00+03:00 Другие регионы Предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом



В Винницкой области после ликвидации масштабного пожара в поле умер 22-летний спасатель. Все подробности жуткого инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, тогда огонь охватил более трех гектаров поля. Когда возгорание локализовали, спасатель вернулся в часть, где ему и стало плохо. Пожарника срочно доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

"Горение соломы и остатков жатвы не образует токсический дым, который имеет летальный исход. Бойцы придерживались соответствующих правил охраны труда и работали в средствах защиты", – рассказал "Сегодня" пресс-секретарь Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр Кутовой.

В полиции уже начали расследование трагического случая.

"Будем устанавливать, кто был старшим, руководителей группы, проводился ли перед выездом на тушение пожара инструктаж", – отметила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.

Напомним, ранее в Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель.

Кроме того, мы рассказывали, как в Волынской области спасатель вынес из пылающего дома соседку-пенсионерку.

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