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В Винницкой области пропал подросток: девочку ищут третий день

7 января, 14:22

Елизавета Грубик ушла из дома и не вернулась

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области пропала девочка-подросток из Казатинского района. 15-летняя Елизавета Грубик ушла из дома 5 января около 16:00 и по настоящее время не вернулась. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Ее приметы: рост около 160-165 см, русые волосы.

В день пропажи была одета в черную куртку и черные штаны.

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители просят помочь разыскать девочку и сообщить о ее местонахождении по телефону 102 или 068-586-53-40.

Напомним, недавно полицейские Одесской области вернули домой двух подростков, которых разыскивали еще с декабря киевские правоохранители. 16-летних юношу и девушку правоохранители нашли в Черноморске. Даниил Деньга и Анастасия Малаш сбежали из дому в Киеве, прихватив крупную сумму денег.

Кроме того, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы писали, что в селе Медвин Киевской области пропали двое подростков – мальчики 15 и 16 лет. Полиция разыскивает юношей, но пока безуспешно.

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