В Винницкой области СБУ задержала на взятке полицейского

Полицейский попался на вымогательстве 300 долларов

В Винницкой области СБУ задержала копа-взяточника. Фото: СБУ

В Винницкой области СБУ задержала на взятке полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/647/631/5c96476310404.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/647/631/5c96476310404.png 2019-03-23T16:52:51+02:00 Другие регионы Полицейский попался на вымогательстве 300 долларов

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работника Управления патрульной полиции, который вымогал взятку у местного жителя.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, полицейский рассчитывал получить 300 долларов, угрожая в случае неуплаты направить в суд материалы о непривлечении мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Взяточник был задержан на одной из улиц областного центра после получения всей суммы взятки. Было открыто уголовное производство, в котором продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос объявления фигуранту о подозрении и избрания ему меры пресечения.

В спецслужбе отметили, что мероприятия по разоблачению патрульного-коррупционера проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры при участии работников Внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, ранее в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен задержали сотрудника Кременчугского отдела полиции – он требовал взятку за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по статье "мошенничество". После получения неправомерной выгоды взяточник был задержан.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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