В Винницкой области СБУ задержала на взятке полицейского
Полицейский попался на вымогательстве 300 долларов
В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили работника Управления патрульной полиции, который вымогал взятку у местного жителя.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, полицейский рассчитывал получить 300 долларов, угрожая в случае неуплаты направить в суд материалы о непривлечении мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Взяточник был задержан на одной из улиц областного центра после получения всей суммы взятки. Было открыто уголовное производство, в котором продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос объявления фигуранту о подозрении и избрания ему меры пресечения.
В спецслужбе отметили, что мероприятия по разоблачению патрульного-коррупционера проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры при участии работников Внутренней безопасности Нацполиции.
Напомним, ранее в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен задержали сотрудника Кременчугского отдела полиции – он требовал взятку за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности по статье "мошенничество". После получения неправомерной выгоды взяточник был задержан.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области СБУ задержала на взятке полицейского". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Луганской области на взятке и сбыте наркотиков поймали двух полицейских
Мужчин задержали во время получения взятки