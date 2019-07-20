В Винницкой области семейная ссора закончилась убийством

Женщина задушила свекровь платком, который был у нее на голове

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Полицейские задержали жительницу Винницкой области по подозрению в убийстве свекрови. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

По информации ведомства, 18 июля в полицию поступило заявление от 40-летнего жителя поселка Дякивка о том, что в собственном доме он обнаружил свою мать мертвой.

Как рассказал начальник Бершадского отдела полиции Вячеслав Лялюцкий, следственно-оперативной группой после проведения первоочередных следственных действий установлено, что к убийству пожилой женщины причастна ее невестка.

Как выяснилось, между злоумышленницей и погибшей возникла семейная ссора. В ходе конфликта невестка задушила женщину платком, который был у нее на голове. Чтобы избежать наказания, злоумышленница сразу уехала к себе домой в другое село.

На следующий день, 19 июля, по подозрению в убийстве 83-летней женщины работники полиции задержали невестку в состоянии алкогольного опьянения в придорожном кафе.

Женщине уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Женщине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

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