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В Винницкой области вспыхнул рейсовый автобус

Сегодня, 15:16

Причину возгорания устанавливают специалисты

Фото: ГСЧС в Винницкой области
Фото: ГСЧС в Винницкой области.
В Винницкой области вспыхнул рейсовый автобус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a50/f4d/5c8a50f4de5c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a50/f4d/5c8a50f4de5c2.jpg Другие регионы Причину возгорания устанавливают специалисты

В Винницкой области произошел пожар в рейсовом автобусе сообщением "Винница-Житомир". Спасатели оперативно потушили пламя, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 11:40. Как выяснилось, на трассе Винница – Киев пределами Калиновки загорелся рейсовый автобус сообщением "Винница – Житомир". Огонь охватил аккумуляторный отсек автобуса "Эталон".  Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 11:57, а ликвидировали его в 11:59.

"К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица спецтехники", – рассказали спасатели и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Напомним, не так давно в Днепропетровской области на трассе Харьков – Симферополь на ходу загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ранее в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. 

Также мы писали, что в Одесской области, на трассе Киев-Одесса во время движения загорелся автобус, который перевозил детей.

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Тег автобус, пожар, спасатели, ГСЧС, винницкая область

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