В Винницкой области вспыхнул рейсовый автобус
Причину возгорания устанавливают специалисты
В Винницкой области произошел пожар в рейсовом автобусе сообщением "Винница-Житомир". Спасатели оперативно потушили пламя, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 11:40. Как выяснилось, на трассе Винница – Киев пределами Калиновки загорелся рейсовый автобус сообщением "Винница – Житомир". Огонь охватил аккумуляторный отсек автобуса "Эталон". Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 11:57, а ликвидировали его в 11:59.
"К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица спецтехники", – рассказали спасатели и отметили, что причину возникновения пожара устанавливают специалисты.
Напомним, не так давно в Днепропетровской области на трассе Харьков – Симферополь на ходу загорелся пассажирский автобус. В момент возгорания в салоне находились пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, ранее в Чернигове во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров.
Также мы писали, что в Одесской области, на трассе Киев-Одесса во время движения загорелся автобус, который перевозил детей.
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