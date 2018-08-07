В Ягорлыцком заливе взорвали тысячи снарядов

Спасатели закончили разминировать судно с боеприпасами, которое лежало в заливе еще со времен Второй мировой войны

Черноморский бассейн все чаще пугает украинцев взрывоопасными предметами. Так, в понедельник в акватории реки Южный Буг, на территории Бугского сельсовета (Николаевская область), местные жители заметили реактивную мину калибром 157-мм. Спасатели изъяли боеприпас из воды, уничтожили контролированным взрывом и напомнили о правилах безопасности в подобных случаях.

"Ни в коем случае не берите взрывоопасные предметы в руки, не переносите, не разбирайте и тем более не бросайте в огонь — это опасно! Незамедлительно сообщайте об опасных находках по экстренному номеру службы спасения 101", — перечислили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Тем временем у берегов Голопристанского района (Херсонская область) закончили разминировать судно с боеприпасами, которое лежало в Ягорлыцком заливе еще со времен Второй мировой войны.

"Группа водолазно-саперных работ начиная с 16 июня ежедневно поднимала на поверхность и уничтожала артиллерийские снаряды", — рассказали спасатели, уточнив, что за это время избавились более чем от 1100 артснарядов различных калибров.

Ранее на Дунае всплыли четыре мощные мины для подлодок. В пресс-службе Одесской ОГА говорят, что дно реки обследуют на участке между 110-м и 116-м километром. О возможной опасности оповещают все суда, которые заходят в акватории здешних портов, а среди местных жителей проводят разъяснительную работу.

Напомним, на ялтинском пляже взорвана 240-килограммовая мина.

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