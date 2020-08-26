В Житомире выпала полумесячная норма осадков: улицы затопило (фото, видео)

Машины "плавали" по улицам, на один из автомобилей во время грозы рухнуло дерево

В Житомире вечером 25 августа прошел сильный ливень, после которого вода затопила некоторые улицы города.

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Так, "непроходимым" стал перекресток Грушевского и Покровской, а также другие улицы, частные дворы и придомовые территории. Об этом сообщает "Житомир.инфо".

"Плавать" приходилось автомобилям на улице Киевской, а во дворе по улице Академика Тутковського на припаркованную машину во время грозы рухнуло дерево.

Как уточнили в областном центре гидрометеорологии, на протяжении нескольких часов в городе выпало 49% месячной нормы осадков.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, дождь с градом и сильным ветром обрушился на Винницу. Местные жители выложили в Сеть яркие фото и видео последствий непогоды.

Также напомним, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

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