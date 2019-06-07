В Житомирской области депутата оштрафовали из-за компьютерной неграмотности

Женщина не смогла заполнить электронную декларацию, уверяя, что не владеет навыками

Технология Windows Virtual Desktop избавит мир от компьютеров. Фото: Pixabay

Курьезный случай произошел в Попельнянском районе Житомирской области, где депутат сельсовета семь месяцев искала IT-специалиста, чтобы подать декларацию об имущественном состоянии.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

"Речь идет о том, что депутат сельского совета, являясь, в соответствии с действующим законодательством, субъектом ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, не соблюдала требований ч.1 ст.45 Закона Украины "О предотвращении коррупции", говорится в сообщении.

Депутат подала свою декларацию не в отведенный законом срок – до 1 апреля .2018 г., а с опозданием почти на семь месяцев – только 19 ноября прошлого года. В судебном заседании женщина пояснила, что причиной такого опоздания стало то, что она вообще не разбирается в компьютерной технике. Только когда она нашла IТ-специалиста, с его помощью и смогла заполнить декларацию.

Однако Попельнянский райсуд не признал такие обстоятельства уважительной причиной и оштрафовал народного представителя на 850 гривен.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию за прошлый год.

Также мы сообщали о выступлении президента на мероприятии іForum 2019 с темой "Гарант инноваций: создаем будущее вместе".

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