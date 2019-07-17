В Житомирской области легковушка врезалась в столб: погибла женщина

От полученных травм пассажирка скончалась в больнице

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В городе Малин Житомирской области произошло смертельное ДТП – легковушка влетела в бетонный столб. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла сегодня утром около 5:30 на улице Шевченко в районном центре. Как выяснилось, за рулем ВАЗ-21011 находился 34-летний житель Малинского района. Из-за наезда на лежавшие на обочине дрова водитель потерял управление, и легковушка влетела в бетонную электроопору.

Фото: ГУНП в Житомирской области

В результате ДТП пассажирка авто попала ​​в реанимационное отделение местной больницы. Спасти жизнь женщины медикам не удалось – спустя час она скончалась. Личность погибшей устанавливается, так как, предварительно, она была случайной попутчицей водителя.

"Ее приметы: возраст около 25-30 лет, волосы крашеные, рыжие, длиной до плеч. Была одета в черную футболку, черную спортивную кофту, светлые джинсы и белые кроссовки", – рассказали полицейские.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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