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В Одесской области столкнулись легковушки: погибли иностранцы

17 июля, 10:52

Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Рени

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области на трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП – столкнулись две легковушки. Жертвами аварии стали двое иностранцев, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло вчера около 20:00 возле села Петродолинское Овидиопольского районе. Как выяснилось, Volkswagen и ВАЗ двигались навстречу друг другу. В результате аварии погибли водитель Volkswagen, житель Приднестровья, и его пассажирка – гражданка Молдовы. Они погибли на месте. Водителя второй легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: ГУНП в Одесской области

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, иностранцы, погибшие, одесская область, столкновение, легковушка, одесса-рени

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