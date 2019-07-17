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В Харькове водитель Nissan влетела в агитпалатку, есть пострадавшие

17 июля, 05:18

В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих

Фото: Нацполиция

В Харькове на Юбилейном проспекте во вторник вечером произошла авария, в результате которой пострадала женщина-агитатор и двое прохожих

"20-летняя водитель автомобиля Nissan не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома. В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих. Все трое доставлены в больницу, их осматривают медики", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация об аварии внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, агитаторы, ДТП в Харькове

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Источник:

Интерфакс-Украина

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