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В Житомирской области легковушка врезалась в здание: погибла девушка-водитель

Сегодня, 11:20

Еще два пассажира в результате ДТП пострадали

Фото: Pixabay
В Житомирской области легковушка врезалась в здание: погибла девушка-водитель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/05f/899/5c905f89915d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/05f/899/5c905f89915d0.jpg Другие регионы Еще два пассажира в результате ДТП пострадали

В Житомирской области легковой автомобиль врезался в стену бывшего административного здания. В результате ДТП погибла водитель легковушки, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жуткое ДТП произошло еще вечером 5 апреля в селе Изгнанники Любарского района. Как выяснилось, 23-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением, и легковушка врезалась в стену бывшего административного здания.

В результате аварии девушка-водитель получила травмы и ее госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Но ее жизнь врачам спасти не удалось – сегодня утром девушка умерла. Кроме того, травмы получили двое пассажиров легковушки – 28-летняя жительница Житомира и 34-летний житель района. Их отвезли в больницу для оказания помощи.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, стена, легковушка, пострадавшие, житомирская область, погибший

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