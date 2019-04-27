В Житомирской области человека забили до смерти из-за мелочных обвинений
Трагедия произошла на дворе пострадавшего, куда ворвался агрессивный молодчик
В селе Катериновка Житомирской области мелочная ссора местных жителей закончилась трагедией – мужчина из соседнего села до смерти забил человека.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 апреля копы получили от медиков сообщение о том, что в больницу попал 49-летний мужчина с тяжелыми травмами, от которых он позднее скончался.
Вскоре по подозрению в нападении был задержан 26-летний парень. Как выяснилось, потерпевший был избит 25 апреля, когда между двумя мужчинами вспыхнула ссора из-за неприязненных отношений.
"49-летний мужчина как раз выходил из дома, когда на его подворье зашел молодой человек и набросился на него с палкой. По имеющейся информации, причина конфликта – мелочные обвинения бытового характера", – рассказал начальник Емильченского отделения полиции Виталий Магалецкий.
На месте трагедии стражи порядка изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе дубинку, которой был избит пострадавший. Подозреваемого задержали.
Было открыто досудебное следствие по статье "умышленное убийство", за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, недавно полиция раскрыла убийство ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы.
Кроме этого, в Киеве вечером 23 марта произошло убийство на улице Лятошинского в Голосеевском районе – во время ссоры между супругамив день рождения мужа женщина получила удар ножом в спину.
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