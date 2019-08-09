В Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой

В Коростене произошла жуткая семейная трагедия – мужчина убил свою жену и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области, вчера на берегу реки отец нашел тело своего сына с огнестрельным ранением головы. Рядом с трупом обнаружили оружие, из которого был совершен роковой выстрел. Но этим трагические события не закончились – позже в доме погибшего нашли мертвой его жены. На теле 28-летней женщины были следы насильственной смерти.

По одной из версий событий, между супруги ночью с 7 на 8 августа поссорились. Конфликт закончился избиением женщины. Когда мужчина понял, что жена мертва, мужчина пытался скрыть содеянное. Поняв, что это невозможно, муж покончил с собой.

Отметим, что супруги воспитывали двух сыновей. По собранным сведениям, семья не была кризисной и имела средний достаток.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства событий выясняются.

Напомним, не так давно под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. Также мы сообщали об убийстве четы фермеров в Николаевской области.

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