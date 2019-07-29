Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого сегодня обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, прооперировали.
Как сообщил журналистам пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, 20-летний потерпевший госпитализирован в ГКБ №10 (Малиновский район Одессы).
"Ему проведена операция", – сказал Белов.
В настоящее время 20-летний военнослужащий, призванный на службу из Тернополя 15 мая текущего года, находится в реанимации.
Как отметил Белов, у потерпевшего вчера был официальный "выходной". Сегодня на службу он заступил с табельным оружием – пистолетом Макарова. Однако пока неизвестно, из какого именно оружия произведен выстрел.
Также Белов не смог подтвердить, но и не опроверг информацию о предсмертной записке, якобы найденной при раненом.
Пресс-офицер также отметил, что старшие по званию отзываются о потерпевшем позитивно, по боевой и специальной подготовке военнослужащий показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе не было.
"Сегодня с ним общался психолог и каких-либо отклонений не заметил", – добавил Белов.
Он подтвердил, что полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства. В случае выяснения каких-либо новых обстоятельств ЧП, правовая квалификация дела будет изменена. Пока, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие нацгвардейцы утверждают, что только слышали звук выстрела, но в этот момент вышеназванный военнослужащий, по их словам, был один.
Как сообщалось, сегодня утром на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее украинский военнослужащий скончался из-за огнестрельного ранения. Как сообщили в Государственном бюро расследований, по самой вероятной версии, другой солдат, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и выстрелив в своего сослуживца, который позже скончался в Яворивской районной больницы.
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