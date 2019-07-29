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Нацгвардейца с огнестрельным в голову прооперировали в Одессе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-07-29T23:59:00+03:00 Одесса 20-летний уроженец Тернополя находится в реанимации

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, которого сегодня обнаружили в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, прооперировали.

Как сообщил журналистам пресс-офицер Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Владимир Белов, 20-летний потерпевший госпитализирован в ГКБ №10 (Малиновский район Одессы).

"Ему проведена операция", – сказал Белов.

В настоящее время 20-летний военнослужащий, призванный на службу из Тернополя 15 мая текущего года, находится в реанимации.

Как отметил Белов, у потерпевшего вчера был официальный "выходной". Сегодня на службу он заступил с табельным оружием – пистолетом Макарова. Однако пока неизвестно, из какого именно оружия произведен выстрел.

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Также Белов не смог подтвердить, но и не опроверг информацию о предсмертной записке, якобы найденной при раненом.

Пресс-офицер также отметил, что старшие по званию отзываются о потерпевшем позитивно, по боевой и специальной подготовке военнослужащий показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе не было.

"Сегодня с ним общался психолог и каких-либо отклонений не заметил", – добавил Белов.

Он подтвердил, что полиция квалифицировала случившееся как попытку самоубийства. В случае выяснения каких-либо новых обстоятельств ЧП, правовая квалификация дела будет изменена. Пока, по данным следствия, свидетелей происшествия нет. Другие нацгвардейцы утверждают, что только слышали звук выстрела, но в этот момент вышеназванный военнослужащий, по их словам, был один.

Как сообщалось, сегодня утром на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 и ст. 115 ч. 1 (покушение на самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее украинский военнослужащий скончался из-за огнестрельного ранения. Как сообщили в Государственном бюро расследований, по самой вероятной версии, другой солдат, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и выстрелив в своего сослуживца, который позже скончался в Яворивской районной больницы.

Мы также писали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями.

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