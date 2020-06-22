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В Житомирской области от COVID-19 умерли еще три человека: что о них известно

22 июня, 13:38

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Умершие пациенты были в группе риска

В Житомирской области, где недавно ужесточили карантин, жертвами коронавирусной инфекции стали еще три человека. У всех них были серьезные сопутствующие патологии, рассказал во время брифинга начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

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Кроме того, умершие пациенты находились в группе риска. Все они – пожилого возраста. От COVID-19 за выходные в области скончались:

  • 83-летний житель Романовского района. Он имел сопутствующие патологии и находился на лечении в Чудновской центральной больнице.
  • 69-летняя жительница Житомирского района. У нее была серьезная сердечно-сосудистая патология.
  • 75-летняя жительница Житомира. У пациентки были сопутствующая сердечно-сосудистая патология и 3-я степень ожирения. Лечили ее в первой городской больнице. Последние четыре суток женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Житомирской области умерли 23 пациента с коронавирусом. 633 инфицированных удалось вылечить. Диагноз COVID-19 поставили 1270 жителям региона.

Сейчас на стационарном лечении в области находятся 96 пациентов. 11 из них лечат в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, еще одного – подключили к искусственной вентиляции легким.

Также известно, что среди инфицированных – 82 детей и 209 медиков.

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"Все случаи, обнаруженные в Житомире и Житомирском районе, это контактные лица, контактировавшие с предыдущими больными COVID-19. Очаговых вспышек коронавируса нет", – добавил Суслик.

Напомним, с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 37 241 человек. Только за прошлые сутки, 21 июня, в стране зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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