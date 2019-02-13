Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Житомирской области полиция разоблачила банду "домушников"

Сегодня, 15:41

Все задержанные оказались киевлянами

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.
В Житомирской области полиция разоблачила банду "домушников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41a/7ba/5c641a7ba48f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41a/7ba/5c641a7ba48f5.jpg Другие регионы Все задержанные оказались киевлянами

В Житомирской области полицейские разоблачили и задержали группировку воров-домушников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, в банду входили трое киевлян. Преступников задержали сразу после ограбления одной из квартир в Миланском районе. У задержанных изъяли автомобиль и инструменты, с помощью которых они попали в дом, и все похищенные вещи.

"Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Все трое были задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители отметили, что задержанных есть основания подозревать в причастности по крайней мере к еще одной краже. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, недавно в Одессе разоблачили банду, грабившую таксистов и обычных прохожих – были задержаны трое подозреваемых.

Кроме того, ранее в Черниговской области разоблачили и задержали двух мужчина, которые совершили не менее десятка краж из частных домов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег грабители, задержание, домушники, житомирская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области полиция разоблачила банду "домушников"". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе полицейские задержали банду "домушников"

7 февраля, 11:26

Злоумышленников задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города

В Одесской области полицейские задержали домушника-рецидивиста

18 января, 12:51

Вора разоблачили благодаря отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления

В Запорожье разоблачили профессиональных "домушников": опубликованы фото

21 декабря 2018, 11:41

Задержанных подозревают в кражах из как минимум 10 квартир

Выпрыгнул в окно и сломал ногу: в Киеве задержали вора-рецидивиста

16 июля 2018, 13:13

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Королёва удивила своей фигурой

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Ярош предсказал большую войну с РФ

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения