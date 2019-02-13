В Житомирской области полиция разоблачила банду "домушников"
Все задержанные оказались киевлянами
В Житомирской области полицейские разоблачили и задержали группировку воров-домушников. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как выяснилось, в банду входили трое киевлян. Преступников задержали сразу после ограбления одной из квартир в Миланском районе. У задержанных изъяли автомобиль и инструменты, с помощью которых они попали в дом, и все похищенные вещи.
"Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Все трое были задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Кроме того, правоохранители отметили, что задержанных есть основания подозревать в причастности по крайней мере к еще одной краже. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Напомним, недавно в Одессе разоблачили банду, грабившую таксистов и обычных прохожих – были задержаны трое подозреваемых.
Кроме того, ранее в Черниговской области разоблачили и задержали двух мужчина, которые совершили не менее десятка краж из частных домов.
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