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В Житомирской области поймали банду "домушников": преступники оказались иностранцами

Сегодня, 11:05

Преступникам грозит от трех до шести лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.
В Житомирской области поймали банду "домушников": преступники оказались иностранцами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/921/318/5c69213186157.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/921/318/5c69213186157.jpg Другие регионы Преступникам грозит от трех до шести лет лишения свободы

В Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали банду домушников. Преступники оказались иностранцами, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Как выяснилось, в состав банды входили четверо граждан страны кавказского региона. Преступников задержали после ограбления частного дома в поселке Коростышеве, которое произошло 15 февраля. Воры вынесли из дома значительную сумму денег и ювелирные изделия.

В полиции отметили, что трое иностранцев прибыли в Украину в декабре прошлого года и временно проживали в Житомире. Четвертый участник банды прибыл в страну лишь несколько дней назад.

Задержанным уже объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, у полицейских есть основания утверждать о причастности задержанных минимум до 3 краж в Коростышеве. Преступникам может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, не так давно в Житомирской области полицейские разоблачили и задержали группировку воров-домушников, в которую входили трое киевлян. 

Кроме того, ранее в Черниговской области разоблачили и задержали двух мужчина, которые совершили не менее десятка краж из частных домов.

 

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Тег задержание, иностранцы, домушники, житомирская область

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