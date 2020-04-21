В Житомирской области резко возросло количество случаев COVID-19

В Житомирской области, где один из районов стал очагом коронавируса, подтвердились еще 44 новых случая заболевания COVID-19, один человек скончался, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"По состоянию на 22:00, по результатам лабораторного исследования 111 проб, количество больных коронавирусом выросло на 44 человека. Две повторные пробы жителей г.. Житомир и с. Гришковцы показала наличие болезни в организме. По состоянию на сейчас, общая численность заражений составляет 270 человек", - написал Бунечко на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

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Глава ОГА отметил, что наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 77 человек, в Коростене – 64, и в Бердичеве – 46 случаев инфицирования.

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"К сожалению, в результате приобретенной формы сахарного диабета и осложнений, вызванных COVID-19, сегодня умер житель Черняховского района. Мужчина, 83 года, был госпитализированы 19 апреля по Черняховского ТМО. Медики пытались до последнего спасти жизнь мужчине, но болезнь оказалась сильнее", - подытожил Бунечко.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области коронавирусом заразился полугодовалый ребенок.

Также в Хажине умерла жительница Бердичева, которая ухаживала за своей свекровью. Наличие коронавируса у женщины 75 лет подтверждено после проведенного ПЦР-теста.

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