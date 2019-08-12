В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

/ Фото: Полтавщина

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиция области.

"10 августа вечером на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице умерли еще два", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

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Отмечается, что за рулем "Пежо" находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали осмертельном ДТП под Киевом, где женщина упала с мопеда и попала под грузовик.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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