В Житомирской области в жутком ДТП погибли четверо юношей

В Коростышевском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП – столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни четырех юношей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло около 20:30 6 сентября на 108 километре трассы Киев-Чоп, вблизи поворота на село Тесновка Коростышевского района. Как выяснилось, водитель ВАЗ-2101, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении Opel Insignia, который двигался по левой полосе в направлении Житомира. Из-за этого и произошло столкновение.

В результате аварии на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все погибшие – жители села Орехового Коростышевского района. Кроме того, в ДТП пострадали женщина-водитель Opel и ее двое пассажирок. Женщин доставили в районную больницу.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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