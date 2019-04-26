В Житомирской области вспыхнул масштабный пожар: пламя охватило 15 гектаров леса

К тушению огня привлекли более 200 человек и авиацию ГСЧС

Фото: ГСЧС в Житомирской области.

В Житомирской области на территории "Овручского специализированного лесного хозяйства" у села Борутино произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасателям о пожаре стало известно 25 апреля в 16:00. Тогда пожар охватил лесную подстилку на площади около 10 гектаров. Несмотря на все усилия спасателей, к сегодняшнему утру площадь пожара только увеличилась – горят уже 15 гектаров леса.

Фото: ГСЧС в Житомирской области

"К тушению привлечены 226 человек и 20 единиц техники. Из них от ГСЧС – 30 человек личного состава и 6 единиц техники. В течение суток авиацией ГСЧС осуществлено 5 сбросов (40 т) воды", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Ровенской области в одном из самых больших в Украине природных заповедников произошел масштабный пожар. Там огонь охватил почти 2 гектара леса недалеко от границы с Беларусью.

Кроме того, недавно у села Андреевка в Черниговской области горел лес – огонь охватил пятнадцать гектаров. Как выяснилось, вспыхнула опавшая хвоя и пламя быстро распространялось. Тушили гектары горящих деревьев около сорока спасателей и десять единиц спецтехники. Помогали спасателям и лесники из местного лесхоза. Но этого было недостаточно, и пришлось привлекать авиацию – пожарные самолет и вертолет.

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