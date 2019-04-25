В элитном районе Одессы вспыхнул старинный особняк

Старинный заброшенный особняк вспыхнул посреди ночи

В Одессе горел старинный особняк. Фото: ГСЧС

В Приморском районе Одессы произошел масштабный пожар – в переулке Каркашадзе горело двухэтажное здание. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании спасатели получили около четырех часов утра.

Когда первые пожарные расчеты приехали на место происшествия, пламя охватило второй этаж заброшенного дома. По словам спасателей, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям сооружения, существовала угроза его обрушения.

"Борцы с огнем локализовали пожар в 5:06, а полностью ликвидировали в 6:07", — сообщили в пресс-службе.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, а на борьбу с огнем были направлены 25 сотрудников ГСЧС.









Как заверили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Само по себе здание не имело особой архитектурной ценности, причем в одном из одесских пабликов в сети пользователи пишут, что пожар здесь не впервые.

"Его уже третий раз специально поджигают бездомные", — говорит одна из участниц группы. К слову, неподалеку от здания расположен детский санаторий и элитные высотки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Авиаконструктора И. Сикорского вспыхнул пожар в 9-этажке. Пожар случился в квартире на восьмом этаже. В результате пожара погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.

Также напомним, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.

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