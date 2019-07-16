В знаменитой "Софиевке" появились многоярусные водопады

В уманском дендропарке также открылся сад фонтанов и заработало 3D-шоу

В Умани Черкасской области открыли обновленную историческую часть национального дендрологического парка "Софиевка". Теперь здесь есть музыкальные инсталляции, 3D-шоу, сад фонтанов и многоярусные водопады.

Масштабную реконструкцию инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На обновление парка правительство предоставило почти 150 млн гривен. Также к финансированию присоединились местные общины и меценаты.

"Результат на самом деле для людей, для продвижения Украины. Я думаю, что здесь будут десятки тысяч иностранных гостей, которые будут с восторгом смотреть на это, у которых будет хорошее мнение о городе, об Украине, поэтому это невероятная инвестиция в будущее", – заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Ранее журналисты "Сегодня" отправились в дендрологический парк "Александрия" в Белой Церкви Киевской области. Его заложила графиня Александра Браницкая, которой и принадлежали эти земли. Парк богат и местными реликтовыми растениями, и завезенными из Европы, Азии, Африки и Северной Америки, рассказал краевед Сергей Дубовой.

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