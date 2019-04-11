Виновнику пьяного ДТП в Винницкой области вынесли приговор за гибель ребенка

Водителя грузовика приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото: Facebook.

В Винницкой области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в результате которого погиб семилетний мальчик. Мужчина, который сел за руль грузовика в пьяном виде, проведет за решеткой пять лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинению удалось доказать, что авария в июне 2018 года произошла по вине 41-летнего водителя, который спровоцировал столкновение возле села Райгород Немировского района.

Тогда тяжелый автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в легковушку, в которой ехали супруги с малолетним ребенком. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей.

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