Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Виновнику пьяного ДТП в Винницкой области вынесли приговор за гибель ребенка

Сегодня, 14:12

Водителя грузовика приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

В Винницкой области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в результате которого погиб семилетний мальчик. Мужчина, который сел за руль грузовика в пьяном виде, проведет за решеткой пять лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвинению удалось доказать, что авария в июне 2018 года произошла по вине 41-летнего водителя, который спровоцировал столкновение возле села Райгород Немировского района.

Тогда тяжелый автомобиль выехал на встречную полосу движения и врезался в легковушку, в которой ехали супруги с малолетним ребенком. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ДТП, ребенок, грузовик, винницкая область, пьяный водитель, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " Виновнику пьяного ДТП в Винницкой области вынесли приговор за гибель ребенка". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму рейсовый автобус вылетел в кювет: один человек погиб, восемь ранены

Сегодня, 13:10

Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов

В Киеве воры-иностранцы попали в ДТП, убегая от полиции

Вчера, 22:43

Злоумышленников задержали на бульваре Верховной Рады

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

​Британские ученые нашли Атлантиду

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Киевский Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб

Епифаний: три лавры могут примкнуть к ПЦУ уже в этом году

Безработным украинцам могут платить по 7 тыс в месяц: что нужно

Европа испытала танк будущего

Омелян назвал завод, где будут строить капсулу для Hyperloop

За неуплату грозят большие штрафы: налоги за недвижимость
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев