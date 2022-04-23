В Николаеве оккупанты обстреляли кафе – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью 23 апреля российские оккупанты снова обстреляли город. К счастью, пострадавших нет.
Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам главы Николаевской ОВА, оккупанты попали в заброшенное кафе, где никого не было, поэтому обошлось без жертв. В результате обстрела погнулся столб и все повыбивало в здании.
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Кроме того, в Николаевской области продлили комендантский час с 23 апреля 19:00 до 24 апреля 05:00.
"У нас есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов в эту ночь. Прошу всех остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно, у нас идет война", – подчеркнул Ким.
Ситуация в Николаеве и области
- В Николаеве сложная ситуация из-за отсутствия воды. Многим местным жителям для технических нужд приходится собирать дождевую воду либо же набирать из реки.
- Во время обстрела жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, 15 получили ранения. Один из пяти погиб, после того как поднял неразорвавшийся снаряд.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали российских оккупантов в Николаевской области. Некоторые захватчики попали в плен.
- Российские военные жили в дупле в деревне Кандыбино Николаевской области, где они занимали позиции. Такое место для жизни оккупанты обустроили самостоятельно.
- В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, но получили смертельный отпор.
- В Николаевской области за 17 апреля ранения получили 13 человек.