Воин света, который всегда помогал: в Виннице простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото, видео)

Он служил на фронте с самого начала боевых действий

В Виннице в Доме офицеров состоялась церемония прощания с лейтенантом Дмитрием Фирсовым, командиром взвода механизированного батальона. Боец погиб 6 марта в результате подрыва боевой машины пехоты вблизи поселка Крымское в Луганской области. Почтить память героя пришли жители города, боевые побратимы и родственники. Об этом пишет Винница.info.

"У него была такая, знаете, дисциплинированная инициатива. Сам всегда хотел что-то делать, но сначала с командиром батальона или командиром роты советовался, что делать и как делать. О его гибели я узнал непосредственно в момент трагедии. Доложили с КСП роты о подрыве боевой машины, и после этого уже дали фамилию, кто погиб. Здесь практически вся добровольческая рота батальона "Донбасс", – рассказывает командир 93-й механизированной бригады Дмитрий Брижинский.

Известно, что 40-летний Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс" служил еще с 2014 года. До войны он с семьей жил в Донецке, а потом пошел на фронт. Сначала был в рядах добровольческого батальона "Донбасс", затем перешел в 93-ю бригаду. Интересно, что в графе "домашний адрес" он отмечал номер воинской части, где служил. За время своей службы Фирс прошел т. н. Иловайский котел и Донецкий аэропорт, его собратья нередко отмечали его характер и удивлялись, как он пережил такие горячие точки. Его жена и сын живут в Виннице.

В Виннице сегодня объявили день траура в знак памяти защитника. По сообщению департамента по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горсовета, в городе приспустили флаги Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Как пишет Мисто, его собрат Демьян "Раян" Хмельницкий тоже пришел на возложение цветов.

"На самом деле таких людей (как погибший Фирсов. – Ред.) очень мало. В армии, особенно на войне, очень важно знать, что рядом надежные люди, которые прикроют твою спину так, что никто даже со стороны не пролезет. Даже когда Дима был в тылу, все знали, что он придет на выручку – всеми правдами и неправдами", – сказал Демьян Хмельницкий.

"Вы не поверите, мы стояли на позиции – высота 93-17, и он показывал свою квартиру на окраине Донецка. Он был воином света, и заменить его некем", – добавил товарищ погибшего.

Напомним, 6 марта боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один был ранен.

Также 7 марта враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяя при этом минометы калибра 82 мм.

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