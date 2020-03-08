Боевики атаковали ВСУ из запрещенного оружия: что происходит на Донбассе

Особенно горячо было вблизи Широкино и Зайцево

На Донбассе боевики снова применяют запрещенное оружие. За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяю при этом минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Объединенных сил.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из миномета калибра 82 мм – четыре мины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тоже три обстрела наших позиций:

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вблизи населенного пункта Зайцево – из миномета калибра 82 мм противник выпустил шесть мин, совершил четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским – со станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

"7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне противник обстрелял населенный пункт – под пули снайпера попал мирный житель. Террористический акт произошел на одной из улиц полуразрушенной Марьинки.

А тем временем в Нидерландах начинается судебный процесс по делу о катастрофа МН17. Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая основана на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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