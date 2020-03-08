Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Боевики атаковали ВСУ из запрещенного оружия: что происходит на Донбассе

8 марта, 07:23

Сергей Мартынец

Особенно горячо было вблизи Широкино и Зайцево

На Донбассе боевики снова применяют запрещенное оружие. За прошедшие сутки враг шесть раз атаковал позиции украинской армии, применяю при этом минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Объединенных сил.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;
  • вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Широкино – из миномета калибра 82 мм – четыре мины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил тоже три обстрела наших позиций:

Реклама

  • вблизи населенного пункта Зайцево – из миномета калибра 82 мм противник выпустил шесть мин, совершил четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем;
  • рядом с Новотошковским – со станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

"7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – заявили в ООС.

В тренде
Княжны тоже воюют: в ВСУ запустили оригинальный флешмоб

Как сообщали новости "Сегодня", накануне противник обстрелял населенный пункт – под пули снайпера попал мирный житель. Террористический акт произошел на одной из улиц полуразрушенной Марьинки.

А тем временем в Нидерландах начинается судебный процесс по делу о катастрофа МН17. Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая основана на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики миномет обстрелы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для Крыма
У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для КрымаПолитика
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)Происшествия
На
На "срочку" призовут офицеров запаса: кого отправят в армиюУкраина
Не слуга: как и за что отправили в отставку Рябошапку
Не слуга: как и за что отправили в отставку РябошапкуПолитика
Коронавирус атакует: стало известно, сколько случаев подозревают в Украине
Коронавирус атакует: стало известно, сколько случаев подозревают в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...