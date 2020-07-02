Воровали на оборонных заказах: СБУ разоблачила миллионные хищения в Житомире

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Житомирского бронетанкового завода, которые допустили растрату при ремонте приборов радиационной и химической разведки.

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Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"Весной 2018 года должностные лица государственного предприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен. Проверка показала, что на заводе имеется вся необходимая база для обслуживания и настройка этой военной техники", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было проведено семь обысков на заводе в Житомире и в фирме во Львове, а также на нескольких военных представительствах в Киеве и по месту жительства фигурантов расследования.

"Изъята военная продукция, договоры, финансовая документация, доказывающие неправомерное завышение стоимости ремонтных работ", – подчеркнули в СБУ.

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Кроме того, в спецслужбе отметили, что львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, и завысило стоимость работ более чем на 60%.

Напомним, ранее прокуратура заподозрила чиновников Минобороны в крупной растрате на строительстве боевого корабля.

Кроме того, в Херсонской области начальника ГСЧС обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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