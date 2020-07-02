Українська
$ 26,77
30
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Воровали на оборонных заказах: СБУ разоблачила миллионные хищения в Житомире

2 июля, 21:06

Руслан Ровик Руслан Ровик

Чиновники бронетанкового завода привлекли львовскую фирму, которая завысила цены

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Житомирского бронетанкового завода, которые допустили растрату при ремонте приборов радиационной и химической разведки.

Реклама

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

"Весной 2018 года должностные лица государственного предприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен. Проверка показала, что на заводе имеется вся необходимая база для обслуживания и настройка этой военной техники", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было проведено семь обысков на заводе в Житомире и в фирме во Львове, а также на нескольких военных представительствах в Киеве и по месту жительства фигурантов расследования.

"Изъята военная продукция, договоры, финансовая документация, доказывающие неправомерное завышение стоимости ремонтных работ", – подчеркнули в СБУ.

В тренде
Третий раз в плену: в Донецке поймали сбежавшего от боевиков Григория Синченко
Реклама

Кроме того, в спецслужбе отметили, что львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, и завысило стоимость работ более чем на 60%.

Напомним, ранее прокуратура заподозрила чиновников Минобороны в крупной растрате на строительстве боевого корабля.

Кроме того, в Херсонской области начальника ГСЧС обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Житомир Львов растрата хищение Житомирский бронетанковый завод

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видео
Пляжи на Азовском море атаковали огромные медузы: видеоУкраина
Массовое убийство в Новоселице: стали известны результаты психиатрической экспертизы стрелка
Массовое убийство в Новоселице: стали известны результаты психиатрической экспертизы стрелкаДругие регионы
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской области
Масштабный оползень и дома под водой: фото и видео последствий стихии в Одесской областиОдесса
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика
Зеленский объявил выговор руководителю одной из областей
Зеленский объявил выговор руководителю одной из областейДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять