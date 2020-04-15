Восьмая смерть и 74 зараженных медика: что "творит" COVID-19 в Кировоградской области

Всего в области подтвердили 192 случая заражения

В Кировоградской области растет число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 подхватили 192 человека. От коронавируса в регионе скончались уже восемь человек, сообщили в местной областной госадминистрации.

"Лабораторным методом подтверждено 192 случая заболевания COVID-19, из которых 8 летальных", – говорится в сообщении.

Только за минувшие сутки в области провели 195 ПЦР-исследований на коронавирус. 48 подозрений подтвердились. На данный момент в больницах региона лечат 184 человека. Среди них есть семеро детей и 74 медработника.

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Новые случаи были обнаружены в:

Кропивницкий – 37 человек. Среди них – шесть медработников Центральной городской больницы

Кропивницкий район – пять человек

с. Солнечное – одна женщина

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с. Ивано-Благодатное – один мужчина

с. Соколивское – одна женщина

с. Бережинка – один мужчина

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с. Екатериновка – одна женщина

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пгт Добровеличковка – одна женщина. Пациентка до этого находилась на лечении в частной клинике

Бобринецкий район – одна женщина. Она сейчас находится в местной ЦРБ

Знаменский район – одна женщина. Пациентка из села Новотреповка

пгт Александровка – две женщины

"Значительное увеличение выявленных инфицированных COVID-19 обусловлено количеством проведенных ПЦР-исследований. Сейчас диагностику проводит не только вирусологическая лаборатория лабцентра, но и лаборатория областной больницы", – отметили в ОГА.

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком коронавирус подтвердили у водителя маршрутки.

Напомним, на данный момент в Украине подтвердили 3764 случая заражения COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, в стране умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины.

Как украинцы живут в условиях пандемии – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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