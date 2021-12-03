Второй раз за месяц: в Кривом Роге нашли еще одни человеческие останки

Останки отправили на экспертизу. Пока не ясно, кому именно они принадлежат

Останки нашли вчера, 2 декабря / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 2 декабря, на Окружной мужчина обнаружил человеческие кости. Он сразу сообщил в полицию.

Об этом пишет сайт "Свои".

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Мужчина чистил коммуникационный колодец от мусора. Во время этого он и нашел останки.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа и следователь Криворожского районного управления полиции. Пока неясно, кому принадлежат останки и как долго они находились в колодце.

Как сайту "Сегодня" сообщили в полиции, в городе лишь за месяц нашли уже второй череп.

"Эти останки направлены на экспертизу, которая ответит на вопрос о том, насколько давние они",- сообщила спикер местной полиции Оксана Лесонен.

Первые останки человека нашли в ноябре

В Кривом Роге за училищем в Металлургическом районе нашли череп человека, обглоданный собакой. Останки человека увидел парень, который резал древесину.

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