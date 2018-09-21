Выдавал себя за следователя: в Сумской области задержали мошенника

В Сумской области правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за следователя и обманывал граждан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Злоумышленник, представившись работником полиции, выманил у 77-летней жительницы Сум пять тысяч гривен за якобы непривлечение ее внука к уголовной ответственности", – рассказали правоохранители.

Как выяснилось, злоумышленником оказался 28-летний житель Сум. В прошлом мужчина уже имел неприятности с законом, и не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции за сомнительные сделки и за кражи. Сейчас в рамках открытого уголовного производства следователи проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений.

Мы уже писали о том, что во Львовской области будут судить мошенника, который представлялся работником полиции и выманивал у людей деньги. Мужчина наживался в основном на пожилых людях.

Также мы сообщали, что в Запорожье появился новый вид телефонного мошенничества: преступники представляются прокурором области и вымогают деньги у горожан.