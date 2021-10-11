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З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила маму

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 13:06
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Между ними произошла ссора. Преступница спрятала тело в колодце
Подросток зарезала свою маму. Фото: коллаж "Сегодня"
Подросток зарезала свою маму. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Казатин Винницкой области 16-летняя девочка убила свою 35-летнюю маму. Жертву нашли мертвой в колодце.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины.

Детали ЧП

9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины. Полицейские во время проведения поисков обнаружили пропавшую в колодце.

Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. В преступлении заподозрили и задержали ее 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания.

Жертву нашли в колодце. Фото: ГУ НП Украины
Жертву нашли в колодце. Фото: ГУ НП Украины

Что говорят в полиции?

Как оказалось, жертву разыскали с привлечением кинологической службы. При обследовании территории правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри обнаружили тело пропавшей женщины, присыпанное камнями и старой одеждой.

В результате на основании собранных доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

Место, где произошло убийство. Фото: ГУ НП Украины
Место, где произошло убийство. Фото: ГУ НП Украины

Между мамой и дочерью произошла ссора

По предварительной информации, во время ссоры на кухне 16-летняя девочка нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого она на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого дома и бросила его в колодец.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства – кухонный нож.

Окровавленная одежда. Фото: ГУ НП Украины
Окровавленная одежда. Фото: ГУ НП Украины

Что грозит преступнице?

Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании 16-летней девочке меры пресечения – содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.

В Винницкой области произошло убийство. Фото: ГУ НП Украины
В Винницкой области произошло убийство. Фото: ГУ НП Украины

Место преступления. Фото: ГУ НП Украины
Место преступления. Фото: ГУ НП Украины

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