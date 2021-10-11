З0 ударов ножом: в Винницкой области 16-летняя девочка убила маму

В городе Казатин Винницкой области 16-летняя девочка убила свою 35-летнюю маму. Жертву нашли мертвой в колодце.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины.
Детали ЧП
9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины. Полицейские во время проведения поисков обнаружили пропавшую в колодце.
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Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. В преступлении заподозрили и задержали ее 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания.
Что говорят в полиции?
Как оказалось, жертву разыскали с привлечением кинологической службы. При обследовании территории правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри обнаружили тело пропавшей женщины, присыпанное камнями и старой одеждой.
В результате на основании собранных доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.
Между мамой и дочерью произошла ссора
По предварительной информации, во время ссоры на кухне 16-летняя девочка нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого она на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого дома и бросила его в колодец.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства – кухонный нож.
Что грозит преступнице?
Следователи объявили несовершеннолетней злоумышленнице о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления, уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании 16-летней девочке меры пресечения – содержание под стражей. За убийство матери ей грозит до 15 лет заключения.
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