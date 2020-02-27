"За стеклом" Новых Санжар: Скалецкая показала, что сегодня было на обед (фото)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая вместе со всеми эвакуированными из китайского Уханя украинцами находится на карантине в Новых Санжарах, показала обед в санатории. Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

На снимках видно, что на обед постояльцам заведения принесли борщ, плов, салат из капусты и колбасу.

"А сейчас у нас обед. С борщом, который придает сил работать дальше", – написала Скалецкая.

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Кроме того, журналист Александр Махов, который также находится на обсервации в Новых Санжарах, показал, как доставляли еду в санаторий. Он рассказал, что обеды привезли сразу в индивидуальных упаковках. Каждый должен спуститься со своего этажа и забрать еду.

Персонал, который доставлял еду, имеет все элементы защиты: перчатки, маски, очки и спецкостюмы.

Напомним, корреспондент "Сегодня" Александр Махов максимально держит в курсе того, что происходит в обсервации. Ранее он уже рассказывал и показывал, чем кормят в медицинском центре Национальной гвардии, как осматривают людей и какие там условия проживания.

Кроме того, за первую неделю обсервации люди успели познакомиться друг с другом. Они говорят, что условия проживания и питания их удовлетворяют. Единственное, чем обеспокоены, – как поддерживать физическую форму.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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