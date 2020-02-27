Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

"За стеклом" Новых Санжар: Скалецкая показала, что сегодня было на обед (фото)

27 февраля, 16:10

Татьяна Очеретяна

Александр Махов снял видео, как доставляют еду в санаторий

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая вместе со всеми эвакуированными из китайского Уханя украинцами находится на карантине в Новых Санжарах, показала обед в санатории. Фото она опубликовала на своей странице в Facebook.

На снимках видно, что на обед постояльцам заведения принесли борщ, плов, салат из капусты и колбасу.

"А сейчас у нас обед. С борщом, который придает сил работать дальше", – написала Скалецкая.

Реклама

Кроме того, журналист Александр Махов, который также находится на обсервации в Новых Санжарах, показал, как доставляли еду в санаторий. Он рассказал, что обеды привезли сразу в индивидуальных упаковках. Каждый должен спуститься со своего этажа и забрать еду.

В тренде
Подозрение на коронавирус: стало известно, что с украинскими туристами из Италии

Персонал, который доставлял еду, имеет все элементы защиты: перчатки, маски, очки и спецкостюмы.

Напомним, корреспондент "Сегодня" Александр Махов максимально держит в курсе того, что происходит в обсервации. Ранее он уже рассказывал и показывал, чем кормят в медицинском центре Национальной гвардии, как осматривают людей и какие там условия проживания.

Кроме того, за первую неделю обсервации люди успели познакомиться друг с другом. Они говорят, что условия проживания и питания их удовлетворяют. Единственное, чем обеспокоены, – как поддерживать физическую форму.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обед Новые Санжары санаторий коронавирус Зоряна Скалецкая

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)Другие регионы
Поставили блокпосты: в Тернопольской области отказались принимать украинцев из Китая
Поставили блокпосты: в Тернопольской области отказались принимать украинцев из КитаяДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...