Загрязнение из Киева распространится по другим областям – Укргидрометцентр

Загрязнения воздуха, которое в течение вчерашнего дня и сегодняшнего утра было в Киеве, сейчас ветряными потоками переносится и в другие области Украины. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"То загрязнение, которое было в Киеве вчера и сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветряными потоками переносится дальше. Направление ветра – с северо-запада на юго-восток. Таким образом это загрязнение переносится на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей. По мере перемещения этого загрязнения в более отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс, очень быстрое уменьшение концентрации загрязняющих веществ. Я уверен, что гражданам других городов и областей, на которое распространится это загрязнение, оно совсем безопасное", – отметил он, отвечая на вопрос, почему жители других областей тоже жалуются на запах гари.

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Ранее синоптики сообщили, что погода в ближайшие дни не будет способствовать уменьшению смога в городе. Так, северный и северно-западный ветер, который гонит гарь в Киев, будет дуть еще несколько дней. Дождей на выходных не будет, разве что небольшие осадки вечером в воскресенье.

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