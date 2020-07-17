Заказное убийство в Черкассах: мэр города рассказал о возможных мотивах

Мэр предположил, что мотивом заказа на убийство его заместителя был конфликт с одним из депутатов

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предположил, что попытка убийства его заместителя Юрия Ботнара, который исчез вечером 15 июля, могла произойти из-за борьбы за должность в городском совете.

Реклама

Об этом градоначальник сообщил в комментарии сайту "Сегодня".

"Мне кажется, что конфликт между моим заместителем и депутатом, который заказал убийство, связан с рабочей деятельностью. Ранее этот депутат был заместителем директора департамента. Когда была сокращена эта должность, он стал просто специалистом. Может быть, на фоне этого и произошел конфликт", – предположил Бондаренко.

Журналистам "Сегодня" удалось связаться и с самим Ботнаром.

Однако чиновник категорически отказался говорить о подробностях дела, отметив лишь: "Не могу давать комментариев раньше понедельника (20 июля – Ред.)".

Стоит добавить, что на своей странице в Facebook заместитель мэра Черкасс ранее опубликовал сообщение, в котором заверил, что с ним все хорошо, а заявления по поводу своего исчезновения 15 июля он сделает позже.

Реклама

Напомним, в прошлом году в Волынской области исчез директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик. Мужчина пошел на рыбалку, после чего его нашли утонувшим в озере .

Также сообщалось о гибели заместителя председателя Горностаевского района Херсонской области Александра Шума.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама