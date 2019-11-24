В Херсонской области на рабочем месте умер топ-чиновник: подробности

Мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам

Александр Шум. Фото: facebook.com/gornrda

В Херсонской области, где ранее собирались сильно сократить госслужащих, скончался заместитель председателя Горностаевского района Александру Шуму.

Как сообщили в Горностаевской райгосадминистрации, мужчина ушел из жизни на 46-ом году жизни. Шум скончался на рабочем месте 22 ноября.

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"Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти мужчину не удалось. Его сердце остановилось за считанные минуты. Коллеги умершего говорят, что он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам. Как выяснилось уже после его смерти, у мужчины были серьезные проблемы с сердцем", – пишут журналисты.

Похороны чиновника состоялись 23 ноября.

Шум проработал в Горностаевской РГА дольше 20 лет – он занимал различные должности с 1997 года, но замглавы РГА стал в 2006 году. Недавно он вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Напомним, ранее стало известно о гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового – мужчина погиб в результате крушения небольшого вертолета в Полтавской области.

Кроме того, в этом году в Сумской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли чиновник областного совета Алексей Сябренко и его водитель.

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