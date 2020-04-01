Зашел в магазин без маски: в Сумах суд наказал нарушителя карантина

В Сумах суд вынес решение по нарушителю карантина: мужчине, который зашел в супермаркет без маски, придется выплатить 17 тысяч гривен.
Соответствующий вердикт вынес Заречный районный суд города.
"1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении портала Судебная власть Украины.
Напомним, что 30 марта мужчина зашел в магазин, без средств медицинской маски. Кроме штрафа, сумчанину также придется оплатить и судебные расходы – 420,4 гривен.
В суде пояснили, что мужчина нарушил решение местной власти, которая запретила горожанам находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
Также ранее в Министерстве здравоохранения предложили украинцам "стучать" на людей, которые нарушают режим самоизоляции, вернувшись недавно из-за границы.
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