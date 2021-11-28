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Жертв стало больше, одного человека еще ищут. Что происходит на месте взрыва в Новой Одессе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
28 ноября, 12:05
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В Новой Одессе на месте взрыва работают более 200 человек из всех спецслужб – спасатели все еще разбирают завалы разрушенного дома
Последствия взрыва в Новой Одессе
Последствия взрыва в Новой Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасатели в Новой Одессе Николаевской области продолжают ликвидировать последствия взрыва в жилой пятиэтажке. Сейчас они разбирают завалы и ищут человека, который может быть под ними. Всего от взрыва погибли два человека – тело второй жертвы нашли этой ночью.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Что происходит на месте?

Спасатели с помощью двух кранов ГСЧС убирают разрушенные элементы дома и ищут человека, который может быть под завалами.

Фото ГСЧС

"Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса). На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание)", – сообщили на сайте.

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Фото ГСЧС

Также на месте дежурят правоохранители – они следят за безопасностью и охраняют вещи от мародеров.

Всего там находятся 232 человека: более сотни спасателей, кинологи, психологи, Нацгвардия, медики скорой помощи, газовики, коммунальщики, власти и работники "Николаевоблтеплоэнерго".

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Пока спасатели разбирают завалы, местные власти помогают с жильем пострадавшим. Однако большинство жителей дома временно переехали к родственникам, в отеле поселили только одного жителя.

Фото ГСЧС

Что с жертвами?

На данный момент известно о двух погибших от взрыва, однако их количество может еще увеличиться. Тела жертв спасатели достали из-под завалов. Также пострадали три человека – двое в шоковом состоянии, еще одного достали из дома спасатели, у него перелом предплечья.

Фото ГСЧС

Всего из многоэтажки эвакуировали 54 человека.

Коротко о взрыве в доме

  • 27 ноября в городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
  • Удар был настолько мощный, что стекла вылетели даже в соседнем доме.
  • По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
  • Эксперты предполагают, что хозяева одной из квартир забыли закрутить вентиль на плите. Соседи говорят, супруги и раньше были невнимательны с газом. Тогда обошлось. А этот раз был роковым.
  • Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре из-под завалов достали двух погибших, одного еще ищут.
  • Власти уже пытаются подсчитать убытки от взрыва. Скорее всего, часть дома, где находится первый подъезд, будут полностью сносить.

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