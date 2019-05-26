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Жесткие методы: как борются с должниками за коммуналку в Чернигове

26 мая, 08:43

Общая сумма долга черниговцев за коммуналку – 306 млн грн


Списки должников на всеобщее обозрение, назойливые смс-напоминания и даже визиты коллекторов. Так теперь бороться с должниками за коммуналку будут в Чернигове. Мэр пояснил "Сегодня": вынужден действовать жестко, потому что потребители уже задолжали миллионы гривен тепловикам, водоканалу и ЖЭКам.

Михаил Ткач шокирован долгами своих соседей за коммуналку. Сам мужчина - инвалид, живет на две тысячи в месяц, но оплачивает счета исправно.

Неплательщики из его дома – в основном многодетные семьи.

"Пенсии маленькие, зарплату не повышают. Живут по трое детей, по четверо и по пятеро – чем платить? Нечем людям платить", – говорит Юлия Круш – местная жительница.

Впрочем, коммунальщики говорят: отнюдь не все должники – бедные.

"Есть, например, человек, который является основателем нескольких предприятий, у него в собственности автомобиль – он имеет долги восемь тысяч гривен перед водоканалом, 25000 перед облтеплокоммунэнерго. Он может платить. Он каждый день ездит на автомобиле – автомобиль новый, прошлого года. Но он просто не платит, это его принципиальная позиция", – говорит Сергей Малявко, начальник "Черниговводоканала".

Общая сумма долга черниговцев за коммуналку -  306 млн грн. И из-за них – говорит власть – проблемы могут быть даже у тех, кто платит исправно.

"Нет денег – нет печенья. То есть, мы остановим жилищно-коммунальное хозяйство. Закончится очень плачевно. Кучи мусора будут по городу, перестанет ездить мусороуборочная техника, уборочная техника, уволятся люди из-за несвоевременного получения заработной платы, отключат предприятия от источников жизнеобеспечения – в частности электроэнергии, газа", – говорит Владислав Атрошекно, черниговский городской председатель.

Для борьбы с неплательщиками в мэрии рассматривают различные варианты. Планируется печатать информацию о долгах на квитанциях, ввести смс-рассылку, делать автообзвон. Готовы даже сотрудничать с коллекторами.

"По поводу коллекторской фирмы – в принципе, она уже работает. Порядка полторы тысячи абонентов будут переданы этой организации уже в июне месяце. В мае месяце мы проводим информационную работу. Т.е. в любом случае это под роспись Мы должны каждую квартиру уведомить – это быть не может быть как снег на голову", – говорит Алексей Щербина – директор ООО Фирма "Технова".

Но сотрудничество с коллекторами – может быть вне закона, предупреждают юристы.

"По коллекторской деятельности – это мое субъективное мнение – я считаю, что это неправильный ход, исходя из того, что у нас коллекторская деятельность вообще фактически не урегулирована законодательным образом. На практике коллекторы, которые работают с банками – они далеко переступают черту закона и просто людей подставлять под неправомерное действие коллекторов – я считаю, что это нарушение всех прав человека", – говорит Екатерина Кулинич, юрист.

И городские чиновники, и коммунальщики уверяют, что работать будут в рамках закона. С должниками проведут беседы, предложат реструктуризацию долга. Но, говорят, если не достигнут согласия - перейдут все же к радикальным действиям.

Напомним, что в Украине с 1 мая 2019 года вступили в силу изменения закона "О жилищно-коммунальных услугах", которые предусматривают начисление пени за несвоевременную оплату счетов за ЖКУ. 

Но пеня — не единственная мера против должников. Поставщики коммунальных услуг могут требовать долги через суд или даже отключать должников от поставок. Сегодня это возможно благодаря вступлению в силу новых правил, прописанных в законах о ЖКУ, коммерческом учете тепла и электроэнергии.

При этом потребители теперь могут требовать денежное возмещение за плохое качество коммунальных услуг.

Напомним, также стало известно, когда в Украине начнется автоматическое переоформление субсидий.

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Тег ЖКХ, видео, коммуналка, должники, Чернигов, задолженность, услуги ЖКХ

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