Житель Житомира купил колбасу с крысиными лапами и хвостом (фото)

Военный купил в местном магазине колбасу, но был ошарашен ужасной "начинкой" – он показал, как это выглядело

Покупка колбасы испугала жителя Житомира. Фото: Facebook Олега Гаврилова

В Житомире местный житель Олег Гаврилов купил колбасу фирмы "Гармаш", внутри которой были крысиные лапы и хвост.

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Фото и видео неприятной находки он опубликовал в Facebook.

На снимках видно, что в колбасе были лапки с шерстью и большая часть хвоста.

"Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу! Колбаса фирмы "Гармаш", купили в магазине, вроде все хорошо и уже дома тупо офигели от того, что внутри. Нас на фронте таким дерьмом не кормили, я вам клянусь", — написал Гаврилов.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, ранее жительница Запорожья купила колбасу с червями внутри.

Кроме того, в харьковском магазине мышь бегала в холодильнике с колбасой.