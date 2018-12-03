Жители Кропивницкого ожидают платежек за отопление, которого не было

Поставщики тепла уверяют, что свое дело сделали и во всем виноваты ЖЭКи

В Кропивницком жильцы трех пятиэтажных домов ожидают заоблачных счетов за отопление, которого в ноябре они так и не получили. Поставщики тепла уверяют, что услуги они предоставили, а вина лежит на ЖЭКах, которые не следят за состоянием труб.

Одна из жительниц города показала термометр в своей квартире, который показывает 18 градусов. По ее словам, отопление включили неделю назад, но батареи до сих пор еле теплые.

"Для того что бы нам шло тепло в квартиру, мы поднимаем шторы. Вот так", – показала женщина.

В квартире ее соседа еще холоднее – 15 градусов.

"Можете попробовать, батарея реально просто летняя, как летняя водичка", – сказал он.

При этом жильцы дома рассказали, что едва теплые батареи – это еще полбеды, потому что за половину ноября, когда отопления не было совсем, все равно придется платить. Женщине, которой назначили субсидию, придет счет как минимум на полторы тысячи гривен.

"Это только за отопление, плюс коммунальные – это две тысячи. Это даже моей пенсии не хватает заплатить за эту квартиру", – пожаловалась Лариса Шульженко.

У мужчины, который вообще не имеет льгот, счет будет в две тысячи гривен, и платежки за тепло, которого не было, получат жильцы трех пятиэтажек – 180 семей. Они уже обращались к поставщику тепла, чтобы тот уменьшил суммы, но ответ на жалобу возмутил их еще больше.

"Дали официальный ответ, что тепла у нас не было с 9-го по 14-е, а по факту его не было с 1-го по 15-е. То есть, вот эти 10 дней, которые не было тепла, просто детки спали с бутылками горячими, у многих тут дети, 10 дней мы должны будем оплатить полностью", – объяснил местный житель Сергей Бученков.

Поставщики тепла уверены, что людям придется заплатить, поскольку они слишком поздно подали жалобу.

"У нас не зафиксировано обращений за этот период времени по этим адресам. У нас есть документ, который подтверждает, что теплоноситель был подан", – утверждает Евгения Соколовсокая, начальник юридического отдела ГП "Кировоградтепло".

Также она показала акт от 31 октября о подключении домов к централизованному отоплению, а потому общую сумму за месяц уменьшат, лишь за исключением платы за четыре дня, когда латали прорыв в сети. А в том, что батареи в домах едва теплые, винят коммунальщиков, которые не чинят забитых труб.

"Мы даже дадим и 80 градусов на подачу, но потребитель его не прочувствует из-за ненадлежащего состояния внутридомовой системы", – объяснила Инна Латаева, начальник энергоинспекции ГП "Кировоградтепло".

В свою очередь, коммунальщики обвинения относительно нечищеных труб отрицают, утверждая, что промыли систему летом.

"Температура буде такая постоянно, как вот это будет такое тепло. Только морозы ударят, будет отлично топиться, и все хорошо. Телосеть поддерживает просто это все, чтобы люди не жаловались, просто батареи теплые, и все, просто поддерживают", – выразил свое мнение слесарь Виктор Сорока.

Выяснить, кто виноват в отсутствии тепла у жителей трех пятиэтажек, в коммунальной конторе пообещали в ближайшие дни – будет созвана совместная комиссия с представителями теплосетей. А чтобы не люди переплачивали за отопление, юристы советуют жильцам не откладывать жалоб и обращаться к предприятиям-поставщикам тепла письменно, как только исчезнет отопление.

Напомним, в Херсоне, где задержали подачу тепла, с подключением отопления некоторые дома затопило кипятком.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.